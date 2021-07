Benedetta Quagli: chi è, età, Instagram della fidanzata di Federico Chiesa

Benedetta Quagli è la fidanzata di Federico Chiesa, il centravanti della Juventus che ha trascinato l’Italia ai quarti segnando il primo gol della Nazionale di calcio contro l’Austria.

Benedetta Quagli è nata nel 1993, mentre il suo ragazzo quattro anni più tardi. Su Instagram vanta 69.800 follower, raggiungendo quasi il compagno che in questo momento ne vanta 70.000. Anche lei come Thessa Lacovich, la fidanzata di Manuel Locatelli, ha il profilo pubblico. Sul suo account pubblica spesso e volentieri foto in compagnia di Federico Chiesa non facendo mai mancare il sostegno al giocatore. Benedetta è originaria di Firenze, stessa città di Chiesa jr., e in occasione della partita contro la Svizzera era allo Stadio Olimpico di Roma in compagnia della fidanzata di Gaetano Castrovilli, suo compagno alla Fiorentina.

Federico Chiesa è il figlio dell’ex giocatore e bandiera della Juventus, della Fiorentina e del Parma Enrico Chiesa. Ha un fratello minore, Lorenzo, che ha deciso anche lui di seguire le orme del padre. Dal 2016 al 2020 ha giocato per i viola, proprio come suo padre, realizzando 137 presenze e 26 reti.

Il 5 ottobre 2020 la Fiorentina lo cede agli acerrimi rivali della Juventus. Con i bianconeri che hanno come allenatore Andrea Pirlo, Federico Chiesa prende parte a trenta partite e gonfia la rete sei volte. Tuttavia con la Vecchia Signora non ha finora fatto impazzire i tifosi, complice la complessiva stagione negativa della Juventus. Con l’arrivo, anzi il ritorno, dell’allenatore Massimiliano Allegri, è molto probabile che verrà maggiormente valorizzato.

Nella Nazionale di Roberto Mancini invece è tra i goleador nel 2019 del 9-1 contro l’Armenia disputata a Palermo e valida per le Qualificazioni Europee. Nel giugno 2021 segna come detto sopra la sua rete decisiva contro l’Austria, a 25 anni dalla rete di suo padre. Così la coppia diviene la prima padre-figlio a segnare a un Europeo.

