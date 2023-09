Scoppia la passione, questa volta in pubblico, tra Belen Rodriguez e il nuovo fidanzato Elio. Questa volta c’è lo scatto.

Ora non ci sono più dubbi: Belen Rodriguez e il non più tanto misterioso Elio Lorenzoni sono una coppia. A confermarlo i diretti interessati che sono stati pizzicati in un bacio bollente in pubblico. Abili i paparazzi di Diva e Donna che hanno immortalato il momento sancendo, di fatto, la storia tra l’argentina e l’uomo.

Belen, c’è il bacio con Elio: la foto

Da settimane, oramai, si parlava della situazione sentimentale di Belen che era data in crisi, se non addirittura già “separata” da Stefano De Martino. Ora, non ci sono più dubbi sul fatto che la frequentazione tra l’argentina e il non più misterioso Elio fosse a “scopo amoroso”.

Infatti, le nuove foto pubblicate da Diva e Donna mostrano senza ombra di dubbi, le coccole e le effusioni tra i due mentre sono seduti ad un tavolino all’aperto di un bar a Milano.

La showgirl e il suo nuovo fidanzato sono stati pizzicati in un momento di passione. A quanto pare, dopo 10 anni di amicizia, tra loro è sbocciato qualcosa di più. La foto condivisa dal media ha già raccolto centinaia di like e commenti.

“La conduttrice argentina ha il cuore che va a mille e il merito è del nuovo fidanzato, l’imprenditore Elio Lorenzoni. In questa imagine, che fa parte di un servizio più ampio che trovate in esclusiva sul numero di “Diva e donna” in edicola questa settimana, ecco la loro serata tra baci e passione…”, le parole del settimanale su Instagram.

Di seguito il post Instagram di Diva e Donna con lo scatto del bacio tra l’argentina e il suo nuovo fidanzato con i relativi commenti degli utenti social che si sono davvero sbizzarriti:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG