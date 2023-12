Belen Rodriguez ha condiviso sui social le foto di un suo shooting bollente e ha replicato contro gli haters che l’hanno presa di mira.

Più bella e seducente che mai, Belen Rodriguez ha sfoggiato sui social due dei completini per la campagna natalizia di Intimissimi e, ovviamente, non ha mancato di attirare l’attenzione degli haters.

“Sei Bellisima, ma a volte la bellezza non basta per far innamorare un uomo”, le ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “Stupenda, ma se non fai queste foto la tua carriera è finita”. La showgirl argentina ha replicato personalmente scrivendo: “Credici”.

Belen Rodriguez: la replica agli haters

Belen Rodriguez ha sfoggiato sui social della lingerie in seta di Intimissimi e ha fatto il pieno di like da parte dei fan. “Necessario TSO per Stefano De Martino”, le ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “La perfezione, punto”, e ancora: “Non riusciresti ad essere volgare neanche se ti impegnassi”. La showgirl non ha perso comunque l’occasione per replicare contro chi, invece, l’ha presa di mira proprio per i suoi scatti bollenti.

Nelle ultime ore la showgirl è balzata agli onori delle cronache per una presunta frecciatina da lei pubblicata via social (forse contro il suo ex, Stefano De Martino?). Oggi Belen sembra aver finalmente ritrovato la serenità accanto ad Elio Lorenzoni, ma nella sua ultima intervista tv (a Domenica In) ha gettato pesanti ombre sulla fine della sua relazione con Stefano De Martino.

