Prima intervista dopo le polemiche e la rinascita per Belen Rodriguez. L’argentina ha parlato della sua vita e degli anni che passano.

Le difficoltà personali, le relazioni personali con i “suoi uomini” e la rinascita. Belen Rodriguez torna a parlare e lo fa a Chi tra depressione, bellezza e anni che passano. L’argentina, nelle ultime giornate tornata in Patria insieme ai due figli e al compagno Elio Lorenzoni, si è confessata a 360°.

Belen Rodriguez, la rinascita e gli anni che passano

L’argentina aveva già anticipato alcune problematiche affrontate in una intervista a Domenica In, ma ora, a Chi, ha spiegato meglio la sua situazione. La Rodriguez ha detto: “La sofferenza mi stava divorando, ho commesso tanti sbagli e il primo è stato quello di avere smesso di credere nelle mie capacità”.

E ancora: “Mi sono nascosta nei pregiudizi degli altri, ho creduto a chi mi sminuiva, mi sono sentita piccola e inutile. Ero solo bella, ma poi anche la bellezza svanisce”.

Proprio sulla bellezza: “La bellezza risiede nella luce ma, a 40 anni, la bellezza esteriore inizia a salutarti. Per quanto mi voglia bene, non sono quella che ero a 20 anni. E, soprattutto in un Paese maschilista, se non hai più il cu*o sodo non funzioni e prendono una più giovane”.

A livello lavorativo, la showgirl ha aggiunto ancora: “Ho lasciato perché, in quel momento, non avrei portato rispetto al mio lavoro. Quando dico che l’amore è al primo posto nella mia vita parlo dell’amore a 360 gradi per me stessa, per la mia famiglia, i miei figli e lo stavo trascurando. Non mi amavo più. Per me i soldi non contano, per ritrovarmi ho rinunciato alla mia carriera con il rischio di perderla, ho rischiato di chiudere tutti i rapporti. Avevo perso entusiasmo, non mi stavo rispettando”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’argentina in occasione dell’arrivo del nuovo anno:

