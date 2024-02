Parole importanti e forti da parte di Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Nel suo mirino Massimiliano Varrese e alcuni suoi comportamenti.

Ancora scintille al Grande Fratello e ancora protagonisti Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. I due attori si sono presi la scena in diverse occasioni nel corso dell’esperienza nel reality ma forse, ora, stanno arrivando al culmine delle loro tensioni…

Beatrice Luzzi contro Massimiliano Varrese al GF

Nelle ultime ore, la Luzzi ha parlato di Varrese e lo ha fatto non certo in modo sereno: “Non esiste che tratti delle persone così. Li tratta malissimo“, ha detto l’attrice. “Toglie loro tutta l’espressione creativa e diventa tutta sua la cosa, una manifestazione sua propria, quindi una forma di egocentrismo ed egoismo brutta”.

Successivamente la donna, facendo riferimento alla prova in cui lei e Massimiliano hanno dovuto girare un corto con il resto dei colleghi, ha aggiunto: “A me Max fa veramente paura. Lui ha proprio dentro un qualcosa di spaventoso e l’ho percepito da subito”.

Beatrice ha spiegato ancora: “Lui sa che l’ho capito ed è per quello che ha cercato in tutti i modi di distruggermi, perché sa che io l’ho visto. Lui può essere in buona, fino a quando il minuto dopo sbrocca. Lui è una persona con la quale devi stare sempre sull’attenti. È pesante in tutto quello che fa. Guarda che è pesante anche con le ragazze, le ha fatte uscire tutte”.

Dopo queste dichiarazioni, molto probabile che la produzione possa pensare ad un confronto tra i due per provare a trovare una soluzione e placare la tensione. Certo è che siamo convinti che le scintille non mancheranno ancora…

Di seguito anche un post su X del GF con alcune parole dell’attrice:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG