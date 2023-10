Per la prima volta Beatrice Di York ha confessato che lei e suo marito Edoardo Mapelli Mozzi soffrirebbero dello stesso particolare disturbo.

Beatrice di York ha confessato per la prima volta alla rivista Made by Dyslexia che lei e suo marito, l’immobiliarista Edoardo Mapelli Mozzi, soffrirebbero di dislessia e che quindi avrebbero il timore che anche i loro figli abbiano lo stesso particolare disturbo dell’apprendimento.

“È una patologia che potrebbero avere anche i nostri figli ma se accadesse, da genitori dislessici sappiamo riconoscere il problema e affrontarlo”, ha confessato la principessa che, insieme al marito, ha avuto nel 2021 la piccola Sienna Elizabeth Mapelli-Mozzi.

Beatrice di York: la dislessia

Per la prima volta Beatrice di York ha confessato pubblicamente che lei e suo marito, Edoardo Mapelli Mozzi, soffrirebbero entrambi di dislessia, un particolare disturbo di lettura e di apprendimento. La principessa ha anche svelato che, proprio visto che entrambi soffrirebbero di questa particolare patologia, è possibile che anche i loro figli ne soffrano.

Oggi gli studi in merito alla dislessia sono aumentati ed è molto più semplice riconoscerla rispetto al passato. Beatrice di York ha svelato di aver scoperto di averla quando aveva 7 anni.

“Ricordo che a scuola mi sentivo un pesce fuor d’acqua e mi chiedevo: perché gli altri riescono a leggere e io no?”, ha ammesso, e ancora: “Una volta capito quale fosse il problema, tutto è diventato più facile. Non ho mai preso la dislessia come una sfortuna, ma come un’opportunità”.

