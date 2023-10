Bye Bye Londra, Barbara D’Urso ha aggiornato i suoi fan dell’arrivederci alla terra inglese per nuove destinazioni…

Una serie di stories Instagram curiose e misteriose per Barbara D’Urso che pare avere in mente nuovi progetti e, sicuramente, nuove destinazioni. Dopo essersi mostrata per diverse settimane a Londra, ecco Carmelita annunciare pubblicamente l’addio, o meglio, l’arrivederci alla terra inglese, e la voglia di raggiungere nuove destinazioni. In tanti ora si chiedono cosa abbia in mente. Lei non ha dato particolari indizi ma ha spiegato che si tratti di “un segreto”…

Nuovi progetti per Barbara D’Urso: cosa ha in mente?

Già da alcune settimane si vociferava del possibile ritorno in Italia della D’Urso per impegni di lavoro. Adesso, nuovo mistero sul suo conto dato che la stessa conduttrice, ex volto di Pomeriggio 5, si è mostrata di rientro dall’Inghilterra e precisamente da Londra dove si trovava negli ultimi tempi.

Attraverso una serie di storie su Instagram, la presentatrice ha fatto capire di essere in viaggio, forse, per l’Italia o comunque per nuove destinazioni. “Si conclude per il momento questa esperienza molto interessante e molto produttiva a Londra”, si legge nella didascalia di una storia della D’Urso. “Ma quale sarà la prossima destinazione?”.

Una domanda a cui, in qualche modo, lei stessa ha voluto rispondere scherzando con la sua amica: “It’s a secret”. Frase ripetuta più volte.

Staremo a vedere quali saranno i prossimi impegni della donna che dovrebbe presto essere a teatro col suo spettacolo e, successivamente, probabile che faccia qualche ospitata visto che il suo nome è da tempo accostato a quello di Ballando con le Stelle, Domenica In e Striscia la Notizia.

A questo punto non resta che attendere per saperlo.

Di seguito anche un post Instagram di Carmelita di una settimana fa in pieno “clima” londinese:

