Le vacanze di Barbara D’Urso prese di mira dagli haters che se la sono prese non con la conduttrice ma con i suoi amici. Ecco perché.

Come spesso le capita nei momenti di vacanza e di relax, Barbara D’Urso è solita staccare dalla routine della città e dirigersi nella sua casa lontano da occhi indiscrezioni. Nelle ultime ore, oltre ad alcuni scatti in piscina con diversi amici, Carmelita ha condiviso delle foto al mare, anche se non ha fatto sapere per la precisione dove. Dopo il trambusto per l’addio a Mediaset, però, l’ultima cosa che la conduttrice avrebbe pensato, che i suoi amici venissero presi di mira dagli haters social.

Barbara D’Urso, gli amici presi di mira dagli haters

Dalle foto in piscina per cercare un po’ di sollievo dalle alte temperature, Carmelita è passata, nelle ultime ore, a mostrare delle immagini al tramonto al mare. Sempre “col cuore” come ama dire sempre in tv ai suoi telespettatori.

Peccato che proprio gli ultimi scatti abbiano generato qualche sospetto e critica anche inattesa. Infatti, gli haters non si sono rivolti in modo diretto a lei, quanto più ai suoi amici.

In molti si sono posti il problema che tutte le persone che spesso si vedono con Carmelita siano, in realtà, a sue spese. I cocktail in piscina, il buon cibo e chissà cosa altro. “Ma tutti questi amici pagano o sono a carico di Barbara?”, ha chiesto qualcuno. “Ma questi vivono a scrocco da Barbara? Mi piacerebbe sapere chi paga lì…”, ha commentato un altro utente. Proprio questa domanda ha ricevuto la risposta di una fan che evidentemente segue la conduttrice: “Una volta ho visto che qualcuno le aveva portato un pensierino, quindi magari sono ospiti e tutto è offerto da lei”.

Vedremo se la conduttrice vorrà dire la sua sul tema o no.

Di seguito anche alcuni post Instagram della presentatrice dove è possibile leggere diversi tipi di commenti sia ai suoi danni che verso i suoi amici:

