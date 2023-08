Ferve l’attesa per la nuova edizione di Ballando con le Stelle per cui, secondo i rumor in circolazione, Milly Carlucci starebbe componendo un cast stellare.

Sono sempre di più i fan di Ballando con le Stelle impazienti di conoscere i dettagli relativi alla nuova edizione dello show e, secondo Dagospia, Milly Carlucci avrebbe già scelto 6 vip che saranno all’interno dello show. Tra questi l’unico confermato è Ricky Tognazzi (che danzerà insieme alla moglie Simona Izzo) ma, secondo Dagospia, a lui si sarebbero aggiunti anche la conduttrice Simona Ventura, il comico Teo Mammucari, il cantante Bobby Solo, lo chef Bruno Barbieri e il giornalista Antonio Caprarica.

Una nuova edizione di Ballando con le Stelle è ormai alle porte e in tanti tra i fan del programma non vedono l’ora di conoscere tutti i dettagli in merito alla questione e soprattutto chi saranno i vip che comporranno il cast di ballerini. Intanto, secondo Dagospia, Milly Carlucci avrebbe già confermato i primi sei concorrenti e inoltre anche la giurata Selvaggia Lucarelli sarebbe stata riconfermata.

Al momento non è dato sapere di più sulla nuova edizione del programma e ai fan non resta che attendere.

