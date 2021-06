Awed, la sorpresa del fratello Daniele Paciello: “Hai saputo stupirmi” (video)

Nel corso della finale de ‘L’Isola dei Famosi 15’, in onda, stasera, lunedì 7 giugno 2021, Awed ha ricevuto un videomessaggio da parte del fratello Daniele Paciello (Qui, il video):

L’amore per un fratello vince su tutto. Ho seguito ogni attimo di questo percorso. Ancora una volta hai saputo stupirmi. Ti ho visto sempre affrontare la vita con forza e la sicurezza di chi crede nei propri sogni. Non mi ero reso conto che, dietro quel sorriso, si nascondevano anche tante fragilità, tanti momenti bui che hai dovuto affrontare da solo magari per non farci preoccupare o perché, forse, avevi paura di essere giudicato nelle tue scelte. In queste settimane quando piangevi, mi sono sentito un po’ in colpa. Avrei dovuto abbattere quelle maschere, con cui hai nascosto le sofferenze, e abbracciarti un po’ di più. Forza Simo. Noi siamo tutti con te.