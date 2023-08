Disavventura a Milano per Stefano Corti e Bianca Atzei che hanno subito il furto della loro auto. La coppia ha condiviso il video dell’accaduto.

Spiacevole episodio avvenuto in queste ore ai danni di Stefano Corti e Bianca Atzei. La coppia, infatti, è stata vittima di un furto. Un uomo ha rubato loro la macchina, una Volvo bianca. Il tutto è avvenuto a Milano mentre la cantante si trovava in un negozio. I fatti sono stati raccontati dalla Iena che ha anche condiviso il video dell’accaduto.

Auto rubata a Stefano Corti e Bianca Atzei: il racconto

“Di solito posto cose divertenti, da poco ci hanno rubato la macchina”, sono state queste le prime parole di Corti su Instagram in una storia. “Se qualcuno a Milano vedesse in giro una Volvo targata GC215KK chiami i carabinieri o lo segnali a me in direct. Quella macchina è la mia. Purtroppo Bianca è entrata in un negozio, ha lasciato aperta la macchina e ce l’hanno portata via”.

Nelle stories successiva, la Iena ha fatto vedere le immagini di una telecamera posizionata sul luogo in cui è avvenuto il furto. Nel video si vede appunto un uomo che si avvicina alla vettura bianca e con fare molto tranquillo la apre ed entra a bordo prima di, evidentemente, partire.

Corti ha proseguito scrivendo: “Questo è il simpatico signore mentre sale sulla Volvo. Se qualcuno lo dovesse riconoscere mi scriva in direct. L’auto è stata rubata in zona City Life di fronte al centro commerciale”.

Per la coppia non sono ore facili dato che poche ore prima dell’accaduto, la Atzei aveva raccontato di aver dovuto affrontare un’altra situazione difficile. La cantante, infatti, ha portato al pronto soccorso suo figlio, il piccolo Noa, in quanto al bambino non passava la febbre alta. Si aspettano aggiornamenti su entrambe le problematiche.

Di seguito, invece, un post Instagram della coppia di questa estate:

