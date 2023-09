Per la prima volta dopo la sua nascita, Aurora Ramazzotti si è separata dal piccolo Cesare. Sui social il “malessere” da mamma.

Impegnata per lavoro, Aurora Ramazzotti ha dovuto allontanarsi da suo figlio, il piccolo Cesare Augusto, per la prima volta da quando il bimbo è nato. Un momento che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non nasconde essere piuttosto difficile. Sui social, infatti, la giovane showgirl ha ammesso di pensare costantemente al bambino ma anche di essere sicura che stia bene dato che è affidato alle mani sapienti di papà Goffredo.

Aurora Ramazzotti senza Cesare per la prima volta

Parlando con i suoi fan su diversi argomenti, la Ramazzotti ha risposto a chi le chiedeva come stesse senza il suo bambino, dato che si è trattato del primo vero allontanamento da quando il piccolo è nato: “Sto imparando tanto da quando sono mamma. Talmente tanto che a volte mi sembra troppo e non ci capisco più nulla. Una cosa però è certa: è il mio pensiero fisso ogni secondo che mi allontano, anche solo per fare una doccia. Quando non posso coccolarlo o sentire il suo profumo mi manca proprio qualcosa. Saperlo però nelle migliori mani mi fa sentire al sicuro. Il suo papà e la sua nonna ci sono”, ha spiegato mamma Aurora.

Lavoro e tv a pieno regime

La Ramazzotti tornerà nel fine settimana a casa dove tornerà ad essere mamma al 100%, una cosa che la stessa ragazza ha ammesso essere bellissima per lei: “Incredibile. Una cosa enorme. Impegnativo. Stancante. Appagante. Una responsabilità. Emozioni fortissime. Talmente bello da volerlo esibire a chiunque (ma non voler neanche stressare la gente). La cosa più naturale del mondo ma allo stesso tempo la più strabiliante”.

Tra le varie domande dei fan su Instagram, anche alcune sui futuri progetti della donna: “Mi sono presa una pausa da tutto. Ho approfittato della fine della gravidanza e dell’apertura di un capitolo così importante della mia vita per riflettere anche sul mio futuro. E poi lo sapete, mi sto dedicando interamente al banano. A breve però riprenderò in mano tutto e sono sicura che verranno cose belle. Me lo sento”.

