Uno scatto dolcissimo di mamma Aurora Ramazzotti col piccolo Cesare ha generato diverse critiche. Lei ha replicato a tono.

“Non si fa è pericoloso”, “E se lo schiacci?”. Questi alcuni dei tanti messaggi che sono arrivati nelle ultime ore ad Aurora Ramazzotti per essersi lasciata andare ad un riposino nel letto col suo piccolo Cesare accanto. Diversi utenti social hanno fatto notare alla showgirl la pericolosità del dormire accanto ad un neonato ma lei ha subito replicato mettendo a tacere tutti.

Aurora Ramazzotti, il riposino nel letto con Cesare fa discutere

“Pisolini estivi”, ha scritto la Ramazzotti nella didascalia di un tenero post in cui è protagonista nel lettone di casa insieme al piccolo figlioletto Cesare Augusto.

Aurora ha condiviso questa foto molto dolce che, però, ha generato diversi commenti da parte di fan preoccupati. In tanti, infatti, le hanno fatto notare come sia molto pericoloso dormire e addormentarsi accanto ad un neonato. Il rischio è quello dello schiacciamento del bambino cosa che, purtroppo, molto spesso avviene, ovviamente senza volerlo.

In tale ottica, anche per stoppare i tanti messaggi che le persone le stavano scrivendo, Auri ha subito replicato lasciando in alto il commento: “Disclaimer: se avete figli sapete che ci sono delle volte in cui ci si addormenta e basta. Tranquilli, di solito dorme nella culletta”.

insomma, per la Ramazzotti non è certo un’abitudine quella di dormire insieme al suo piccolo. Inoltre, siamo sicuri che in questo caso specifico, vista anche la foto, fosse ben controllata dal compagno e neo papà Goffredo che sicuramente stava tenendo sotto controllo tutta la situazione.

Di seguito anche il post Instagram della giovane showgirl dove si possono leggere i vari commenti – non solo le critiche ma anche quelli dei fan rimasti molto inteneriti dallo scatto – e anche la sua risposta:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG