Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, festa in costume: da cosa si sono travestiti

Momento di grande ilarità per la coppia formata da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. i due sono stati presenti ad un party in costume.

Non solo la dolce dedica al figlio per il suo compleanno. In queste ore Aurora Ramazzotti è stata protagonista, insieme al compagno Goffredo Cerza, di una bellissima festa organizzata in maschera per la loro amica Ludovica Ligresti. Tra i vari travestimenti, quello della coppia non è certo passato inosservato sui social.

Aurora Ramazzotti e il compleanno di Cesare

Solamente pochi giorni fa, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno avuto modo di festeggiare il compleanno del piccolo Cesare. Il loro primogenito, infatti, ha festeggiato i suoi 2 anni di vita e i genitori gli hanno organizzato una festa speciale pensata nei minimi dettagli. Oltre alle immagini del party, mamma Auri era stata protagonista di una bellissima dedica.

“Non avevo mai conosciuto davvero l’amore, la paura, la pazienza, la stanchezza, la fragilità, la tenerezza prima di te”, ha scritto la Ramazzotti parlando direttamente al figlio. “Non sapevo di dare per scontati i respiri e i momenti di silenzio. Non avevo idea di cosa significasse essere presente pur rincorrendo il tempo che scappa veloce. Tanti auguri a te che mi hai già dato tanto più di quel che potessi sperare”.

La festa dell’amica e il travestimento

E a proposito di feste, come detto, nelle ultime ore Aurora e Goffredo hanno preso parte a quella di Ludovica Ligresti, loro cara amica. Per l’occasione, gli invitati sono stati “costretti” a vestirsi in maschera. Quale travestimento hanno scelto Aurora e Cerza? La prima si è vestita da Wonder Woman mentre il compagnoi da Pete Mitchell, il pilota di caccia che interpretava Tom Cruise nel mitico film del 1986 Top Gun. Sebbene non ci siano, per ora, scatti ufficiali, dalle stories Instagram dei diretti interessati è stato possibile vedere il travestimento e anche la grande gioia vissuta durante il party.