Antonino Spinalbese ufficializza la relazione con la tatuatrice Ainhoa Rodriguez. Il parrucchiere pubblica il primo scatto insieme.

Dopo mesi di speculazioni, Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez, ha ufficializzato la sua relazione con Ainhoa Rodriguez. Il famoso hairstylist, padre di Luna Marì, ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae felice con la sua nuova compagna durante un romantico weekend in Svizzera.

Antonino Spinalbese e Ainhoa Rodriguez: è ufficiale

Le prime voci su una possibile relazione tra Antonino Spinalbese e Ainhoa Rodriguez sono emerse lo scorso gennaio, quando i paparazzi del settimanale Chi li hanno fotografati insieme. I due erano stati visti mentre rientravano a casa di lui dopo una lunga passeggiata. Da allora, la coppia era scomparsa dai radar mediatici, fino a quando Antonino ha deciso di confermare la loro storia d’amore pubblicamente.

Nel carosello pubblicato sul suo profilo Instagram spunta un selfie con la sua nuova fidanzata.

Dopo la fine della sua relazione con Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese ha mantenuto un profilo basso riguardo la sua vita amorosa.

Nonostante la grande attenzione dei media, l’hairstylist ha scelto di non rivelare dettagli sulle sue frequentazioni. La paparazzata di gennaio era stata l’unica occasione in cui era stato visto in compagnia femminile, fino a pochi giorni fa, quando Antonino stesso ha res ufficiale la sua relazione con Ainhoa.

Chi è la donna che ha stregato il cuore di Antonino

Ainhoa Foti Rodriguez, nata nel 1998 a Genova, è una talentuosa tatuatrice che vive a Milano dal 2017. Inizialmente, ha lavorato nel mondo della moda come modella, ma presto ha deciso di seguire la sua vera passione: l’arte del tatuaggio.

Su Instagram, Ainhoa è molto seguita e ama condividere le sue creazioni artistiche. Antonino Spinalbese, noto per i suoi numerosi tatuaggi, è uno dei suoi clienti più affezionati e ha scelto Ainhoa per un tatuaggio speciale raffigurante un angioletto con il volto della figlia Luna Marì.

La nuova relazione tra Antonino Spinalbese e Ainhoa Rodriguez ha catturato l’attenzione dei fan e dei media. La coppia sembra felice e innamorata, pronta a vivere la loro storia lontano dai riflettori.

