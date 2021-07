Antonella Elia è stata intervistata da Francesca Fagnani durante l’ultima puntata andata in onda di Belve, programma di interviste di Rai 2.

Durante la sua lunghissima esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip 5 (durato cinque mesi e mezzo, come ricordiamo), Antonella Elia scatenò non poche polemiche per alcune frasi rivolte a Samantha De Grenet durante un confronto.

La Elia attaccò la De Grenet sul suo aspetto fisico e quest’ultima ci rimase male perché i suoi cambiamenti fisici erano dovuti ad una battaglia contro un tumore.

Antonella Elia, a Belve, è tornata sull’episodio, dichiarandosi assolutamente non pentita:

Ma che insultata per l’aspetto fisico! Pentita? No, zero. Io passo la vita a guardarmi e a dire oddio, sono ingrassata! Io e le mie amiche, “Sei ingrassata, sei dimagrita, le tette scese…”, cioè ci facciamo body shaming dalla mattina alla sera! Ho fatto una battuta. Poi è scoppiata una tragedia greca e vabbè, ‘sti cavoli. Ritengo che siano state dette alcune cose, dopo attenta riflessione, per farmi fuori, punto. È quello che penso.

Durante il confronto, Antonella Elia etichettò Samantha De Grenet anche come “regina del gorgonzola”, facendo riferimento ad una famosa pubblicità andata in onda nei primi anni 2000. In questo caso, la Elia ha dichiarato che la provocazione le fu suggerita da qualcuno e che lei obbedì: