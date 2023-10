Cosa è successo ad Antonella Clerici? La conduttrice ha lasciato tutti col fiato sospeso con alcune parole di allarme.

Sono momenti di agitazione per Antonella Clerici e i suoi fan. Infatti, la conduttrice ha condiviso una foto accompagnata da una didascalia che, di fatto, ha messo in evidenza dei problemi di salute per lei. Il volto tv non dovrebbe essere, come al solito, in televisione nelle prossime ore con la puntata di ‘È sempre Mezzogiorno’ che sembra essere destinata a saltare.

Come sta Antonella Clerici? Le parole

Con una frase su Instagram e un post su X, ex Twitter, la Clerici ha messo in allarme tutti i suoi fan che la seguono in tv e, ovviamente, anche gli appassionati di ‘È sempre Mezzogiorno’ che già nella giornata odierna non è andato in onda per lasciare spazio alle celebrazioni per i 60 anni dalla strage del Vajont.

La conduttrice si è mostrata sul letto, con accanto il telecomando della tv, scrivendo nella didascalia: “Spero di rimettermi presto per È sempre Mezzogiorno”.

Non è dato sapere cosa sia accaduto al volto televisivo ma è probabile che la donna non stia bene, magari per una influenza stagionale.

Stando alle prime anticipazioni arrivate da Davidemaggio, però, pare proprio che anche la puntata di martedì 10 ottobre 2023 del programma della Clerici sia destinata a saltare.

Staremo a vedere cosa accadrà e soprattutto se la brava Antonella darà ulteriori aggiornamenti.

Di seguito anche il post su X della conduttrice dove è possibile leggere anche diversi commenti d’affetto che le sono subito arrivati:

