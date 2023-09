Il matrimonio, le voci di una possibile gravidanza e il grande successo della sua musica. Annalisa si racconta a 360°.

Un momento al top per Annalisa, sia lavorativamente parlando che nella vita privata. La cantante si è concessa ai microfoni di Vanity Fair abbinando le parole sulla musica e sulle sue canzoni di successo a quelle sul privato: dal matrimonio con Francesco Muglia fino alla recenti indiscrezioni di una possibile dolce attesa che, a detta sua, l’ha fatta rimanere male.

Annalisa commenta le voci sulla gravidanza

Tra i primi spunti dell’intervista, ovviamente, l’aspetto lavorativo e i vari successi messi uno di fila all’altro. Annalisa ha spiegato cosa ci sia dietro il suo exploit degli ultimi anni: “Molte cose le ho capite strada facendo. Penso che un clic importante per questo successo sia arrivato grazie all’unione di tre aspetti fondamentali: la vocalità, la scrittura e la melodia delle donne iconiche della musica italiana; il mondo dell’elettro-pop degli anni Ottanta per il quale impazzisco, e la fortuna che la gente di oggi cercasse proprio questo”.

Inevitabile, poi, passare anche ai temi della vita privata. In primis, facendo riferimento alla sua canzone Aria che parla di leggerezza: “Se penso di essere una persona leggera nella vita? Dipende. Ci sono dei temi su cui non riesco a non essere pesante. Tipo? Quello della libertà e dell’autodeterminazione li prendo molto a cuore. Mi piace, però, anche divertirmi, ballare senza ragione e competenze. Mi piace stare bene con gli amici, passare una serata senza pensare a niente. Dipende da come mi sento”.

Un tema che sicuramente, per lei, è di grande importanza è quello del matrimonio e del diventare madre. Ecco perché parlando delle voci che la volevano incinta, la cantante ha spiegato: “Se sono stata ferita dai rumors? Il punto della gravidanza un po’ sì, ma soprattutto perché è lo specchio di un retaggio culturale che abbiamo, una certa visione all’antica per cui una si sposa e dopo un mese si aspettano tutti che sia incinta. Poteva succedere tanti anni fa come non potrebbe non succedere mai, ma un po’ più di attenzione su questo tema penso che ci vorrebbe”.

E ancora: “È una cosa bella, però è anche una cosa molto intima. Non essendo incinta e non avendo alle spalle un percorso difficile l’ho gestita, ma non le nascondo che ho ricevuto decine di telefonate dai parenti. Non è il massimo”.

Di seguito anche un post Instagram recente della cantante:

