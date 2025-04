Anna Tatangelo, l’insegnamento al figlio: “Non lo faccio per Gigi, lo faccio per lui”

Anna Tatangelo rivela: “Insegno a mio figlio il rispetto per la compagna di suo padre. Non lo faccio per Gigi, ma per lui”.

Anna Tatangelo è stata ospite dell’ultima puntata del podcast One More Time, condotto da Luca Casadei. Nel corso dell’intervista non solo ha parlato di quello che ha definito il “peggior Sanremo” della sua vita, ma ha anche ripercorso i momenti più importanti della sua vita personale e professionale, soffermandosi in particolare sulla relazione con Gigi D’Alessio e sull’educazione del loro figlio Andrea, oggi quindicenne. Scopriamo che cosa ha rivelato in proposito.

“Non lo faccio per Gigi, lo faccio per Andrea”: l’insegnamento di Anna Tatangelo

Durante l’intervista, Anna Tatangelo ha spiegato il suo approccio materno verso il figlio, frutto della lunga relazione con D’Alessio.

“Non lo faccio per Gigi, lo faccio per Andrea” ha detto con fermezza, parlando del rispetto che cerca di instillare nel figlio nei confronti della nuova compagna del padre, Denise Esposito, e dei fratellini nati da quella relazione.

Qui il video dell’intervista.

Un gesto di grande maturità che mostra quanto la cantante tenga al benessere emotivo del figlio, al di là delle dinamiche del passato. “Gli dico che è una cosa bella avere fratelli e sorelle, che un giorno potrà contare su di loro” ha aggiunto per sottolineare l’importanza di una visione familiare armoniosa nonostante la separazione.

Anna Tatangelo e la relazione con Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo ha anche ricordato come la sua relazione con D’Alessio, iniziata quando aveva appena 18 anni, l’abbia segnata profondamente: “Ho vissuto una guerra interna” ha confessato, riferendosi alla difficoltà di essere accettata nella vita dell’artista napoletano, già padre di tre figli da un precedente matrimonio.

Quell’esperienza l’ha spinta oggi a fare scelte diverse: “Se dovessi vivere una storia del genere oggi, non la vivrei, o la vivrei in modo diverso” ha dichiarato.

Sulla sua vita attuale ha detto: “Ho la mia casa, mio figlio, il mio lavoro. Chi mi sta accanto deve rispettare tutto questo“.