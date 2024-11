In ospedale ma sempre con il sorriso sul viso: Angelo Pintus stupisce tutti con un filmato decisamente inedito per una doppia ragione.

Angelo Pintus, noto per la sua comicità travolgente, ha dimostrato ancora una volta il suo talento nel trasformare ogni situazione in un momento divertente. Il simpatico conduttore e comico ha stupito tutti con un filmato direttamente dall’ospedale dove, evidentemente, si sta per sottoporre ad un intervento chirurgico.

Angelo Pintus, il video dall’ospedale

La comicità travolgente di Angelo Pintus, questa volta, si è concretizzata da un palcoscenico molto diverso da quello a cui il comico ci ha abituati. Non è stato un teatro o uno studio televisivo, bensì una stanza d’ospedale. In un video pubblicato sui suoi profili social, Pintus ha documentato con il suo consueto stile ironico i momenti prima di entrare in sala operatoria, regalando ai suoi fan una risata e una sorpresa…

Nel video in questione, infatti, Pintus si è mostrato sereno e con il sorriso sulle labbra, scherzando sulla situazione e sfruttando l’occasione per annunciare il suo ultimo progetto cinematografico: “Dove osano le cicogne”, un film che promette risate e riflessioni. La scena, che potrebbe essere drammatica per molti, è quindi diventata un mix di leggerezza e promozione intelligente.

Il contenuto del filmato

Con toni scherzosi, l’attore ha fatto presente di essere prossimo ad un intervento e, allo stesso tempo, ha invitato i fan a non perdere questa nuova avventura sul grande schermo. La capacità di Pintus di sdrammatizzare e coinvolgere il pubblico anche in situazioni delicate conferma il suo ruolo di showman versatile e genuino.

“Siccome non si sa mai… andate a vederlo”, ha detto il comico menzionando il titolo del film ‘Dove osano le cicogne’.

Il post social dell’uomo ha raccolto centinaia di commenti affettuosi e messaggi di pronta guarigione, dimostrando ancora una volta il legame tra il comico e il suo pubblico. Al momento non sappiamo che tipo di intervento abbia dovuto affrontare l’uomo ma la speranza è che tutto possa essere andato al meglio.

