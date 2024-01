Sarebbe finito l’amore tra Angelina Mango e il suo fidanzato. La segnalazione spiega come starebbero le cose per la giovane cantante.

Presto la vedremo protagonista a Sanremo 2024 ma in queste ore, Angelina Mango sta facendo parlare più per questioni legate alla sua vita privata. In modo particolare per la sua storia d’amore con Antonio Cirigliano, tra l’altro suo chitarrista. Una segnalazione arrivata sui social vorrebbe i due ormai non più una coppia…

Angelina Mango finge col fidanzato? La segnalazione

Come detto, le questioni d’amore legate ad Angelina e al suo fidanzato sono state oggetto di una segnalazione. A svelare che i due si sarebbero lasciati è stato un utente social che ha contattato l’esperta di gossip Deianira Marzano.

La Marzano ha pubblicato nelle sue storie Instagram il messaggio ricevuto da un follower che sarebbe molto vicino a Angelina: “Buonasera Deianira, vorrei restare anonimo perché ho delle conoscenze in comune e non vorrei si sapesse che ne ho parlato”, ha esordito l’utente.

“Ma su Angelina Mango e il fidanzato posso confermare che stanno ancora fingendo per il pubblico e perché si tratta di un momento delicato e importante della carriera e ci tengono molto al lavoro e all’immagine, ma tra loro non c’è più niente da tempo. Quando saranno pronti e potranno lo renderanno pubblico però nell’ambiente un po’ si sa e si intuisce anche… Quindi ci hai preso alla grandissima”.

Al netto di questa segnalazione è arrivato anche il commento dell’esperta che ha detto: “Vabbè vedremo se sarà così, in fondo gli amori vanno e vengono”.

Staremo a vedere se la giovane cantante vorrà dire qualcosa in risposta a tali voci sul suo conto o se, invece, si concenterà unicamente sulla kermesse musicale dell’Ariston ormai prossima ad iniziare.

Di seguito anche un recente post Instagram della giovane artista:

