Il ballerino, che tra poco diventerà papà di due gemelle, ha voluto commentare pubblicamente la classifica della prima serata del Festival.

Ieri sera, Andreas Muller ha seguito la diretta della prima serata della settantaquattresima edizione del Festival insieme alla sua compagna, Veronica Peparini. Nonostante lo show si sia concluso in tarda notte, il ballerino ha comunque voluto esprimere il proprio pensiero a riguardo della classifica stilata a fine serata.

Il pensiero di Andreas sulla classifica

Andreas Muller non è per nulla d’accordo con la classifica provvisoria stilata dai giornalisti della sala stampa alla fine della prima serata di Sanremo 2024. La graduatoria non è per niente definitiva, e potrebbe essere completamente ribaltata prima della serata finale, anche se rappresenta un indice della preferenza per i brani in gara.

Amadeus e Marco Mengoni hanno letto i nomi dei primi cinque classificati alle 2.15 di notte: Loredana Bertè al primo posto con “Pazza“, seguita da Angelina Mango con “La noia“, Annalisa con “Sinceramente“, Diodato con “Ti muovi” e, in chiusura alla top five, Mahmood con “Tuta gold“.

Tra gli artisti più graditi dal ballerino, al momento ci sono Ghali, Gelier, Annalisa e Mahmood: “Volevo stare zitto e non espormi, ma non ci riesco e quindi andiamo! Ghali per me ha spaccato. Con Annalisa io torno ‘She Funk’. Mahmood è sul pezzo. Geolier boss! “

Dopo aver ascoltato il verdetto, Andreas Muller ha scritto su Instagram il suo pensiero al riguardo: “La classifica provvisoria più brutta di tutta la storia di Sanremo. Buonanotte“.

Andreas Muller sugli “ex” Amici

Il ballerino ha voluto commentare su Instagram anche le esibizioni di alcuni cantanti che ha conosciuto durante il suo percorso ad “Amici”. Ad Alessandra Amoroso ha scritto: “Riprenditi tutto“, mentre ad Irama ha detto “Non sbagli mai!”. Non ha lasciato alcun commento, invece, per quanto riguarda l’esibizione di Angelina Mango, che tra l’altro è al momento tra le favorite.

Eccolo mentre si prepara a diventare papà.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG