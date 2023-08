Super sorpresa dolcissima per Andrea Delogu da parte del fidanzato Luigi Bruno. Sui social le immagini tenerissime.

Si è parlato tanto di loro per via, soprattutto, della differenza d’età. Eppure, l’amore non conosce limiti e la recente sorpresa che Andrea Delogu ha ricevuto sembra proprio confermarlo. Il suo fidanzato, Luigi Bruno, l’ha stupita con un gesto tanto semplice quanto immensamente dolce…

Andrea Delogu e la sorpresa del fidanzato Luigi Bruno

Attraverso le storie su Instagram di Luigi e successivamente anche della Delogu, infatti, è stato possibile vedere la sorpresa che il ragazzo ha fatto alla nota conduttrice.

Bruno si è mostrato in bicicletta mentre si dirigeva in aeroporto per accogliere la sua dolce metà. Il tutto con un bel mazzo di girasoli. Il giovane ha fatto una sorpresa alla fidanzata e l’ha lasciata senza parole, anche per merito di un bacio super passionale arrivato non appena i due si sono avvicinati.

Un momento molto romantico e dolce che ha sicuramente fatto molta tenerezza anche ai seguaci della coppia.

I due, lo ricordiamo, fanno ormai coppia fissa da tempo. La Delogu aveva raccontato a proposito della relazione con Bruno: “Lui ha cominciato a scrivermi dei messaggi in privato su Instagram, tra cui uno molto carino che diceva: ‘se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo?’. Io sono andata a vedere il suo account e ho trovato appunto questo ragazzo molto giovane e molto bello. Abbiamo iniziato a scriverci, lui mi raccontava di sé e tutte le cose che diceva erano molto simili a me. Quindi ho pensato: ‘no, non può essere, qualcosa non torna’”.

E invece, ad oggi, i due sono più felici che mai…

Di seguito, invece, un simpatico post Instagram della conduttrice dove, tra i vari commenti, è presente anche quello ironico del fidanzato:

