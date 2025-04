Amici, Luk3 esce allo scoperto dopo l’eliminazione: il messaggio

Dopo la terza puntata del Serale di Amici e la sua conseguente eliminazione, Luk3 è tornato a parlare. Ecco cosa ha scritto sui social.

Ha fatto discutere l’eliminazione di Luk3 dal Serale di Amici. Il ragazzo sembrava potesse fare grandi miglioramenti nell’appuntamento conclusivo del talent di Canale 5 ma, alla fine, le scelte di giudici e professori hanno portato alla sua uscita di scena. A distanza di qualche ora, il giovane artista è uscito allo scoperto con un lungo messaggio condiviso sui social.

Amici, l’eliminazione di Luk3 dal Serale

Il Serale di Amici, si sa, sebbene inizia a squadre, è un tutti contro tutti. In questo senso, prima o poi, gli allievi dovranno fare i conti con la propria eliminazione. Nel corso della terza puntata, a dover salutare il pubblico di Canale 5 e il resto della classe è stato Luk3. Il cantante era riuscito ad ottenere una maglia per l’appuntamento conclusivo del talent con grande sforzo è ha provato a giocarsi le sue carte in diverse esibizioni.

Arrivato alla terza puntata, però, nel ballottaggio con il compagno di categoria Trigno è stato costretto a lasciare. Al netto delle pochissime frasi dette subito dopo essere stato eliminato, via social Luk3 è tornato a parlare e lo ha fatto con un lungo messaggio con annessi ringraziamenti alle persone che maggiormente lo hanno sostenuto.

Le prime parole sui social: il messaggio

“Sono felice perché a 18 anni so già cosa farò per tutta la vita“, ha esordito il ragazzo nel post Instagram condiviso dopo l’uscita da Amici. “Palchi, adrenalina, scrivere e cantare fino a perdere la voce è tutto quello che voglio. Ne esco vincitore, non perché abbia una coppa tra le mani, ma perché porto con me un bagaglio enorme di esperienza che mi accompagnerà per sempre. La vittoria più grande è aver trovato me stesso e la mia musica lungo questo percorso. E il bello deve ancora venire. Non vedo l’ora di incontrarvi, di cantare insieme a voi le mie canzoni, di condividere ogni singola nota con chi ha creduto in me fin dal primo momento”.

Nella seconda parte del suo messaggio, il giovane ha voluto passare ai ringraziamenti: “Dirvi ‘grazie’ sarebbe riduttivo: siete riusciti a non farmi sentire solo, nemmeno per un secondo. L’unico modo che ho per restituire tutto questo è continuare a regalarvi emozioni con i miei pezzi. Grazie Maria, grazie Lorella e grazie infinite a tutta la produzione perché avete creduto in quel diciassettenne che sembrava provenire dal paese dei balocchi, avete portato quel ragazzino a scoprire tante cose di sé e a tirar fuori tutte quelle emozioni che spesso tendiamo a nascondere”, ha concluso il ragazzo nel suo messaggio.