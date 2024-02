Ad Amici è arrivato un compito particolare per un allievo. Il mittente? Anna Pettinelli che non ha risparmiato qualche frecciata.

Sale la tensione nella scuola di Amici dove la maestra Anna Pettinelli ha voluto mandare un compito al cantante Mida. Non solo. Ad accompagnare la richiesta al ragazzo, anche una lettera piuttosto dura con tanto di “regalo“…

Amici, il compito della Pettinelli per Mida

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici andato in onda, tra i vari momenti mostrati dalla regia, anche il compito di Anna Pettinelli per Mida. La maestra ha mandato al ragazzo una lettera con le indicazioni da seguire per svolgere la prova. Non solo. Per il giovane anche un dizionario per “scegliere parole diverse dalle solite”.

“Ti mando una lista di parole che non potrai usare nelle tue barre perché sono le solite che usi fino alla nausea”, ha scritto la maestra nella lettera.

Dopo aver letto il contenuto del messaggio, Mida ha risposto: “Sicuramente sono parole che ho usato. Ma anche lì. Se io devo scrivere… fare musica significa prendere e fare le cose come mi pare. Mi dispiace se a lei non piace. Io le cose le faccio e mi metto in gioco ma per me queste cose non portano a niente”.

Come detto, con la lettera, anche un regalo. Aprendo il pacchetto, Mida ha trovato un dizionario di italiano: “La prendo sul ridere dai”, ha commentato il giovane.

Di seguito anche un post su X del programma con il compito della maestra all’allievo:

L’ultimatum a Ayle

La maestra Pettinelli si è resa protagonista anche di un altro momento nel corso dell’ultimo daytime del programma. La prof ha ripreso il suo allievo Ayle che era sotto la lente di ingrandimento dopo essere stato riammesso nella scuola.

Il cantante ha saltato una lezione a causa di problemi alle corde vocali. La professoressa gli ha quindi mandato un messaggio per metterlo sull’attenti: “Come ben sai ho un report giornaliero su di te. Voglio credere alla tua indisposizione. Devi lavorare sodo. Alla prima stupidaggine sarai fuori dalla scuola. Ti rendo la maglia appellandomi ad un senso di responsabilità che tu hai acquisito. Dimostrami che non mi sono sbagliata”.

Insomma, un vero e proprio ultimatum per il giovane cantante.

