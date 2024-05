Dopo essere uscita da Amici, Gaia, ballerina dell’edizione ancora in corso, ha parlato del suo percorso e di chi potrebbe vincere.

Ha dovuto lasciare il programma prima del dovuto anche per via di un infortunio ma Gaia, ballerina da poco uscita da Amici, non cambierebbe nulla del suo percorso nel reality di Canale 5. Intervistata da Coming Soon, la giovane danzatrice ha parlato di quanto vissuto e ha fatto anche un pronostico su chi potrebbe vincere il talent show.

Amici, il percorso di Gaia e le amicizie in casetta

Parlando della sua esperienza nella scuola, Gaia ha detto: “Non cambierei niente del mio percorso. I problemi con il ginocchio sono arrivati prima del Serale. Ho avuto una forte contusione e poi da lì è andata sempre peggio”, ha commentato la giovane ballerina. “Quando Maria mi ha comunicato l’esito della visita, io non me l’aspettavo assolutamente. È stato un fulmine a ciel sereno. Pensavo che non fosse niente di grave, e invece…Non ci volevo credere. Sono stata malissimo, ma ancora oggi sono convinta della scelta che ho fatto. Io amo Amici e questo era il mio anno. Per me era importante rimanere, non ballavo, ma volevo stare la. Tornare l’anno prossimo non sarebbe stato lo stesso”.

Importante in questo percorso aver trovato ragazzi e ragazze davvero speciali con cui si è instaurato un ottimo rapporto: “Avere un supporto emotivo nella casetta è stato fondamentale, mi ha aiutato in una maniera incredibile. Mi volevano bene tutti, sarei ipocrita a dire il contrario, ma perché mi piace ascoltare e aiutare gli altri, mi piace vedere le persone stare bene. Ho avuto tanti amici come Nicholas, Martina, Lil Jolie, Petit, Marisol… Lo stesso Mida è stato importante nel mio percorso. È la mia prima storia d’amore, lui mi ha aiutato inconsapevolmente in tante cose sia sul piano personale che professionale”.

Il pronostico sulla vittoria

Gaia sia è poi sbilanciata anche in tema possibili vincitori. Sul ballo ha detto: “Marisol e Dustin? Loro sono due talenti incredibili. Marisol è un’amica, ci siamo aiutate tanto soprattutto nell’ultimo periodo. Lei è una ballerina incredibile, la stimo tantissimo. Anche lei ha problemi con il ginocchio e questo non è da sottovalutare, ammiro la sua forza e determinazione. Dustin è Dustin. Oltre a essere un grandissimo ballerino, è una persona dolce, sorridente e sempre disponibile ad aiutare gli altri. Io amo le persone come lui. Che vinca il migliore!”.

E in generale sul vincitore del programma: “Secondo me vincerà Petit perché ha fatto un percorso sincero e lineare. È una persona davvero bella, ama la musica e lo si capisce anche dal suo modo di cantare. Direi quindi Petit, ma sono tutti bravi e forti”, ha detto Gaia.

