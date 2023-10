Ad Amici di Maria De Filippi sembra essere nata una nuova coppia. Nell’ultimo daytime, ecco le tenerezze tra i due allievi.

Non solo Mew e Matthew. Ad Amici sembra essere nata un’altra coppia. Di chi si tratta? Di Sarah e di Holy Francisco, protagonisti dell’ultimo daytime del programma andato in onda su Canale 5. La regia ha mostrato alcuni momenti di forte avvicinamento tra i due, compreso un bacio…

Amici, Holy Francisco e Sarah sono una coppia?

Come detto, ad Amici si lavora, si studia ma, come inevitabile che sia, nascono anche fortissimi legami. Non solo amicizia ma anche amore. Potrebbe essere questo quello che sta accadendo tra Holy e Sarah. I due cantanti sono stati protagonisti di alcune clip andate in onda nel corso del daytime odierno del talent show di Maria De Filippi. Tra i due sembra esserci forte complicità e tanta tenerezza.

I due giovani hanno giocato e scherzato sul divano e non solo. Carezze, coccole e frasi dolci: “Sento il tuo cuore”, ha detto in modo molto romantico Holy alla ragazza. “Cosa vuoi che ti bacio?”, ha detto ancora il ragazzo.

Poi, però, ecco che dalle parole si è passati ai fatti. I due si sono nascosti con un cuscino e si sono avvicinati tanto fino a baciarsi.

Sui social e sotto ai post su X e Instagram del programma, sono stati tantissimi i telespettatori e utenti a commentare le tenerezza tra i due rimanendo molto contenti per la possibile formazione di una nuova coppia. Staremo a vedere come andranno le cose tra loro.

