Ambra Angiolini e Andrea Bosca non si vedono insieme da mesi e lei ha smesso di seguirlo sui social. La storia d’amore è giunta a termine?

I fan più attenti di Ambra Angiolini hanno notato alcuni indizi che lasciano intendere che sia giunta al capolinea la storia d’amore tra l’attrice e Andrea Bosca. I due, che già da mesi non si sono fatti vedere insieme, hanno smesso di seguirsi sui social. Un indizio che lascia ben poco spazio all’interpretazione.

I fan dei due attori, infatti, curiosando sui profili social, hanno notato che mancavano i rispettivi “follow”. Ma gli indizi della crisi erano già presenti da diverso tempo.

Ambra Angiolini e Andrea Bosca: amore al capolinea

Nonostante la coppia Angiolini-Bosca fosse molto discreta, i due sono stati paparazzati in più di un’occasione mentre si scambiavano effusioni. Affiatati e innamorati, Ambra e Andrea sembravano sulla strada giusta per costruire qualcosa di importante, ma qualcosa ha iniziato a vacillare già da tempo.

L’attore, impegnato da settimane in un tour teatrale, sembra concentrato esclusivamente sul lavoro, senza avere occhi per altro. Sono ormai mesi, infatti, che i due non vengono paparazzati insieme in giro per l’Italia.

I fan già da qualche tempo si chiedevano come andassero le cose tra Ambra e Andrea, e oggi abbiamo la risposta.

Ambra Angiolini single: tutta la sua attenzione va ai figli

Nonostante la speranza dei fan di vedere finalmente Ambra Angiolini felice e innamorata, la storia d’amore con Andrea Bosca non ha dato i suoi frutti.

Con l’unfollow dell’attrice al profilo social del compagno possiamo considerare finita la loro love story.

Adesso Ambra torna a dedicarsi al 100% alla figlia Jolanda e al figlio Leonardi, entrambi nati durante la relazione con il cantante Francesco Renga. Dopo la relazione con Max Allegri, anche la storia d’amore con Andrea Bosca termina senza lieto fine.

