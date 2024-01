Non guarda in faccia nessuno Ambra Angiolini e sui social ecco l’avvertimento agli haters, anche a quelli del futuro…

Patti chiari e amicizia lunga. Si potrebbe definire così il recente intervento di Ambra Angiolini sui social rivolto a haters, del presente e del futuro. La nota conduttrice e attrice in queste ore è stata protagonista al Teatro Bobbio di Trieste con lo spettacolo ‘Oliva Denaro’. E proprio sotto alla locandina che fa riferimento all’opera da lei pubblicato su Instagram ha voluto fare chiarezza sui provvedimenti che è pronta a prendere contro coloro che non rispetteranno determinate regole: le sue.

Ambra Angiolini, avvertimento agli haters

La donna, che in passato aveva parlato proprio del tema dell’odio sui social e, quindi, di haters, critiche e argomenti simili, dopo aver condiviso la locandina del suo spettacolo ha voluto mettere tutti sull’attenti spiegando le intenzioni in caso di commenti negativi e non consoni.

Ambra ha scritto commentando il suo stesso post: “Vi dico che sto bloccando tutti quelli che non rispettano il lavoro e le regole di questo mio spazio”, le parole della Angiolini agli haters e in generale agli utenti di Instagram che si stavano sbizzarrendo, evidentemente, in frasi e commenti non opportuni.

“Le frustrazioni e la rabbia si possono curare… altrove …grazie. Non lamentiamoci solo della ‘pochezza’ che circola qui sopra, facciamo qualcosa per fermarla”.

Insomma, l’attrice ha voluto mettere in chiaro le cose per non doversi trovare poi a dover giustificare le sue azioni che, per altro, sarebbero anche giuste nel caso di insulti o commenti spiacevoli. Alle sue parole si sono subito contati tanti like (attualmente oltre mille) e una valanga di risposte, tutte positive.

Di seguito anche il post Instagram della donna con la locandina dello spettacolo sotto al quale ha voluto fare la precisazione contro i famosi odiatori social:

