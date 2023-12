Provvedimenti ad Amici per diversi allievi che non si sono comportati bene. La rabbia di Anna Pettinelli per un suo alunno.

Daytime intenso ad Amici dove alcuni allievi sono stati pizzicati in comportamenti non consoni alla scuola e hanno ricevuto dei duri provvedimenti. Coinvolti Holden, Mida e Ayle con quest’ultimo che è stato protagonista di un durissimo confronto con la sua insegnante Anna Pettinelli che ha perso la pazienza urlando contro il ragazzo per via delle sue continue problematiche.

Amici, Anna Pettinelli furiosa con Ayle

Come detto, i tre cantanti sono stati redarguiti dalla produzione per via di alcuni atteggiamenti non consoni durante il riscaldamento prima delle lezioni. Mida, Holden e Ayle, infatti, hanno più volte mostrato un comportamento di indifferenza e di distrazione durante queste fasi. Da qui la decisione di punirli togliendo, appunto, alcune lezioni importanti.

A prendersi la scena, però, è stato in modo particolare Ayle che ha infranto le regole usando pure internet nella casetta, cosa vietata.

Da qui la dura reazione della sua insegnante Pettinelli che dopo averlo convocato gli ha detto in toni accesi: “Ma io non capisco come faccia tu a metterti sempre in queste situazioni. Hai questa occasione e la usi così. Ogni giorno ce ne è una e un provvedimento. Cosa devo fare?”.

Senza poter rispondere, il ragazzo ha ascoltato la sgridata della maestra: “Ora vattene, cosa devo fare cacciarti dalla scuola?“.

Rientrato in casetta col dubbio sul provvedimento della propria professoressa, dopo un po’ ecco la decisione: “Domani ci sarà una gara di inediti con tutte le radio. Tu, ovviamente, non partecipi. Se avessi preso la decisione a caldo, dopo tutto quello che hai fatto e detto, non saresti più nella scuola”, le parole della Pettinelli in collegamento.

Mesta la reazione del ragazzo che ha accettato, con tristezza, quanto accaduto.

Di seguito anche un post Instagram del programma con la reazione dell’insegnante con il cantante:

