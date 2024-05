Scatto social da capogiro per Alessia Marcuzzi che è parsa assolutamente pronta per la prova costume. La conduttrice ha incantato tutti.

Pronta, anzi, prontissima per l’estate. Alessia Marcuzzi ha scatenato i suoi seguaci su Instagram con un post da urlo. La conduttrice si è mostrata in bikini dando sfoggio di un fisico eccezionale e generando una mare di like e commenti, alcuni, va detto, anche da parte di haters. La donna è risultata super esplosiva con le sue forme e sicuramente non vedrà l’ora di staccare dal lavoro per andare al mare.

Alessia Marcuzzi, la prova costume è superata

Come anticipato, in queste ore, la Marcuzzi ha scatenato un’ondata di reazioni positive sui social media grazie ad una foto pubblicata su Instagram. Nello scatto in questione, la donna ha sfoggiato un elegante bikini tendente al giallo (o forse verde), dimostrando di essere in perfetta forma per la stagione estiva. La foto, intitolata “Manca poco”, con riferimento appunto all’estate, ha immediatamente catturato l’attenzione dei suoi numerosi seguaci, che non hanno esitato a esprimere il loro entusiasmo nei commenti.

Le reazioni

I fan della splendida Alessia hanno reagito con grande entusiasmo alla sua pubblicazione. I commenti sono stati un tripudio di complimenti e apprezzamenti per la sua forma fisica impeccabile e per la scelta del colore del bikini. “Sei splendida!”, “Sempre bellissima!”, “Questo colore ti dona molto!”. Sono stati questi alcuni dei messaggi lasciati dai fan sotto il post. Altri hanno fatto riferimento all’età della donna che, al netto degli anni che passano, fa ancora invidia alle ragazze più giovani.

La “prova costume” della Marcuzzi è stata perfettamente superare e, con ogni probabilità, è solo l’inizio di una serie di post che accompagneranno i suoi seguaci durante tutta l’estate. Con il suo spirito contagioso e la sua bellezza senza tempo, la conduttrice continuerà indubbiamente a regalare momenti di leggerezza e a condividere con i suoi seguaci frammenti della sua vita quotidiana, rendendo l’attesa per l’estate ancora più dolce e sensuale…

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG