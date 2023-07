Il fatidico “sì” è arrivato anche per Alessandra Mastronardi che si è sposata con Gianpaolo Sannino. La nota attrice ha fatto il grande passo.

Momento di grande gioia per Alessandra Mastronardi che si è sposata con Gianpaolo Sannino. La nota attrice ha fatto il grande passo sabato 8 luglio ma è solo in queste ore che stanno iniziando ad arrivare alcune foto ufficiali delle nozze. La coppia ha deciso di compiere il grande passo e lo ha fatto nella splendida e romantica cornice di Capri.Alessandra Mastronardi si è sposata con Gianpaolo Sannino

La storia tra la Mastronardi e Sannino, che non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo, è davvero particolare. La stessa attrice aveva raccontato in passato: “Ci siamo conosciuti diciassette anni fa, ci siamo lasciati e non ci siamo più visti per 15 anni: oggi, alla fine, sposerò il primo uomo di cui mi sono innamorata”.Detto, fatto. Alla fine i due hanno deciso di compiere il grande passo e di sposarsi a Capri. Tutto molto romantico da quanto si può capire dalle prime foto circolare sul web, almeno per quanto riguarda la cerimonia in chiesa.Poi, via alla festa dove l’attrice de I Cesaroni si è vestita con un abito boho-chic con una sola manica e una tiara di fiori sul capo.Una giornata bellissima trascorsa con l’amore della propria dolce metà e soprattutto quello di famiglia e amici.Di seguito anche un post Instagram di Diva e Donna con la foto degli sposi:

