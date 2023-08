Provoca e risponde agli haters Alba Parietti che si è mostrata sui social in bikini con tanto di riflessione sulla sua vanità…

Rapporto decisamente conflittuale nelle ultime giornate tra Alba Parietti e gli utenti che la seguono su Instagram. Dopo alcune critiche ricevute per aver “ostentato” la sua ricchezza mostrando la casa a Ibiza, ecco alcuni scatti della showgirl volutamente provocatori che la vedono in bikini ed in particolare con pose che ne esaltano il lato B. Inevitabile una serie di commenti ma anche la sua replica “d’anticipo”…

Alba Parietti mostra il lato B e risponde alle critiche

Condividendo una serie di scatti da Formentera, la Parietti ha deciso di far davvero “infuriare” tutti gli haters che di solito la criticano, spesso anche senza motivo. In che modo? Come detto, la showgirl ha pubblicato alcune foto che la vedono protagonista al mare in bikini con tanto di focus sul lato B, messo in primo piano.

Il tutto è stato accompagnato da una didascalia emblematica che, va detto, arriva a seguito delle prime critiche su un post totalmente diverso che la vedeva solo sdraiata al mare a godersi la location.

“La vanità non è stupidità. Alla mia età la vanità ha qualcosa di poetico perché sai che il dono prima o poi ti verrà tolto e lo vuoi conservare più a lungo possibile. È un peccato? Andrò all’inferno? Pazienza”, ha scritto. “lo preferisco per la compagnia al paradiso dove sicuramente il clima è migliore. Adesso sfogatevi, l’amo è lanciato”.

Amo lanciato e subito fortunato dato che sono stati tantissimi i “pesciolini odiatori” a risponderle duramente. “Ma devi fare più palestra”, “Sei vanitosa e non te lo puoi permettere”, hanno scritto alcuni.

Altri, invece, si sono congratulati con le per il fisico a testimonianza di come la bella Alba abbia davvero tantissimi fan.

Di seguito il post Instagram della showgirl con la sua didascalia e i vari commenti ricevuti:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG