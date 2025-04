Alba Parietti fa infuriare Selvaggia Lucarelli: il botta e risposta di fuoco

Scintille a distanza tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli con la prima che ha fatto infuriare la penna graffiante. Cosa è successo.

Nelle scorse ore Selvaggia Lucarelli ha annunciato le future nozze con il compagno Lorenzo Biagiarelli. Una bellissima notizia considerando la lunga relazione tra i due e i progetti futuri insieme. Eppure, a rovinare in parte l’atmosfera ci ha pensato, a distanza, un’uscita risultata antipatica da parte di Alba Parietti che, per fare ironia, ha generato una furente replica da parte della Lucarelli.

Le parole di Alba Parietti

Dopo l’annuncio delle future nozze di Selvaggia Lucarelli con Lorenzo Biagiarelli, in tanti hanno voluto complimentarsi con la coppia. In particolare, nel corso della recente puntata de ‘La Vita in Diretta’, sono stati diversi i personaggi che hanno avuto parole al miele per i futuri marito e moglie. Non si può dire lo stesso, però, di Alba Parietti…

La soubrette, infatti, probabilmente incappata in una battuta infelice, ha decisamente fatto storcere il naso con le sue parole. “Tantissimi auguri a Lorenzo che prenderà, dopo essendo più giovane, la pensione di reversibilità che è una cosa molto interessante”. Una frase che, al netto del tentativo successivo di porre rimedio, è stata evidenziata anche dal conduttore, Alberto Matano, che ha rimproverato la Parietti.

La risposta furiosa di Selvaggia Lucarelli

A reagire alle affermazioni infelici della Parietti, a distanza di qualche ora, ci ha pensato poi la stessa Selvaggia. Tramite una storia Instagram, infatti, la Lucarelli ha ricostruito rapidamente quanto detto dalla Parietti e ha voluto tuonare: “In un giorno di festa in cui tutti ci fanno gli auguri e tutti gli ospiti de La vita in diretta avevano detto cose divertenti e gentili su l’annunciato matrimonio, questa povera donna fa gli auguri a Lorenzo perché prenderà la pensione di reversibilità quando crepo, essendo più giovane”. Il commento è stato evidentemente stizzito e arrabbiato. E non poteva essere altrimenti.