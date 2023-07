Energia da vendere Al Bano che durante un suo concerto si è esibito anche in una “arrampicata” davvero molto particolare.

Basta scrivere la parola Al Bano su un social, che sia Twitter, Instagram o TikTok, per trovare un video di una impresa davvero molto particolare compiuta dal cantante di Cellino San Marco ad un suo recente concerto. Ebbene sì, perché l’artista, 80enne, oltre a mostrare al suo pubblico le note doti canore, ha deciso di far vedere quelle da arrampicatore. Precisamente di un… traliccio.

Al Bano si arrampica su un traliccio: il video

Nelle scorse ore, il cantante si è esibito in concerto a Pomigliano d’Arco, una cittadina in provincia di Napoli. Nel corso della serata Carrisi ha proposto tutti i suoi più grandi successi e lo ha fatto dando grandi soddisfazioni a tutta la piazza, gremita di persone, che ha cantato con lui tutti i brani.

Ad un certo punto, però, Al Bano ha voluto fare di più. Infatti, l’80enne di Cellino San Marco quasi al livello dei più famosi rocker del mondo ha messo in scena un colpo da teatro.

Durante il concerto si è arrampicato su un traliccio della luce, con tanto di microfono per continuare la performance. Nonostante qualcuno tra il pubblico si sia preoccupato per l’artista, l’uomo ha continuato, anche con una certa agilità, a salire verso l’altro fino a fermarsi circa a metà.

Una mossa che non solo gli è valsa gli applausi ma anche la viralità nel web con i presenti che hanno filmato tutto condividendo sui social.

Tra le altre cose, in alcuni dei filmati che circolano proprio sul web si sente il cantante dire: “Ce la faccio, ce la faccio. Volevo vedervi dall’alto, ma soprattutto sentirvi dall’alto”. Insomma, un gesto fatto per galvanizzare la folla giunta sul posto solo per lui. Un’altra riprova della grande forza, d’animo e fisica, dell’uomo che non manca mai di stupire nonostante, appunto, gli 80 anni suonati.

Di seguito anche uno dei tanti post Twitter con la particolare impresa dell’artista di Cellino San Marco:

