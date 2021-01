Adriana Volpe: “L’amore è tutto per mia figlia e per il mio lavoro”  

Adriana Volpe, padrona di casa della nuova gestione di ‘Ogni Mattina’ su Tv8, in una lunga intervista a ‘Novella 2000, in edicola questa settimana, ha rivelato, per la prima volta, come ha reagito la figlia, Gisele, alla separazione dal marito Roberto Parli:

“La vedo serena, sì. Il sangue del resto, non è acqua. Ha ereditato tutti i lati positivi miei e di suo padre: ha la tempra forte dei genitori. Per lei, come per tutti i figli, è importante che non venga a mancare l’amore. Suo padre la ama follemente. E io la sto crescendo con attenzione. Ho il privilegio di essere molto presente: la mattina ci svegliamo insieme, facciamo colazione, riesco ad accompagnarla a scuola e, dopo la riunione per preparare la puntata del giorno dopo, alle quattro vado a prenderla. Poi passiamo insieme tutto il pomeriggio tra compiti e giochi. Ci separiamo solo quando lei va a dormire e io mi metto a studiare il copione della puntata che mi attende l’indomani. Di solito varia da cinquanta a sessanta pagine: non è la sana lettura alla quale sono abituata quando mi metto a letto ma qualcosa più impegnativo. Studiare con mia figlia, il pomeriggio, mi aiuta a stare sul pezzo in termini di metodo”.

Gli affetti di Adriana Volpe

La conduttrice, però, al momento è concentrata solo sulla famiglia e sul lavoro e non ha intenzione di legarsi sentimentalmente ad un nuovo uomo:

“In questo momento l’amore è tutto per mia figlia e per il mio lavoro. Ed è tanto. Non voglio pensare altro se non a Gisele e al programma. E di essere fortunata: un anno fa, di questi tempi, entravo al Grande Fratello Vip a fine marzo sono uscita e ho visto un’Italia completamente diversa, a giugno è iniziata questa avventura di Ogni mattina. Ma nel frattempo la vita di tutti è stata toccata, stravolta. Nel profondo. Professionalmente oggi sono grata di quello che ho, che dimostra che il coraggio di mettersi in gioco, senza guardarsi mai indietro, è fondamentale”.