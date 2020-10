Uomini e Donne, Gemma tenta di fare pace con Paolo ma lui dice no: "Non intendo continuare ad uscire con lei" (Video)

Di Fabio Morasca mercoledì 7 ottobre 2020

Gemma ha organizzato una sorpresa a Paolo che non ha sortito gli effetti sperati.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, abbiamo visto Gemma tentare inutilmente di fare pace con Paolo.

Nel consueto video-sfogo post-puntata, Gemma, ancora travestita da Olivia Newton-John per la sfilata della scorsa registrazione, ha criticato ovviamente Tina Cipollari ("Sta diventando disgustosa, proprio cattiva! È una pescivendola!") e anche Paolo ("Mi sono sentita usata, adoperata. Mi ha preso in giro. Ma perché gli sono corsa dietro?").

Dopo il suo ingresso in studio (avvenuto sulle note di Non ho l'età...) e dopo un primo accesissimo confronto con Tina ("Tu cerchi gli uomini giovani perché ti senti un'adolescente!"), però, è andato in onda un filmato nel quale abbiamo visto Gemma fare un nuovo passo in avanti nei confronti di Paolo, facendogli una sorpresa in camerino, riempiendolo di palloncini, e proponendogli di ricominciare la loro frequentazione.

Tina Cipollari ha accusato Gemma di essere ridicola ("Ha elemosinato sempre e solo una cosa...").

Gianni Sperti ha ricordato che Gemma organizzò la stessa identica sorpresa anche a Giorgio.

Paolo, che inizialmente era apparso felice della sorpresa, in studio, ha ribadito l'intenzione di non proseguire la conoscenza con Gemma ("Ho gradito la sorpresa ma non recedo su quello che ho detto. Una bottiglia e dei palloncini non mi fanno cambiare idea").

Tina Cipollari ha reagito con una risata ("Mollata! Bravo! Adesso inizia la fase del pianto..."). Anche il pubblico in studio ha reagito con un applauso a favore di Paolo.

Gemma è apparsa sfinita dalle continue intromissioni di Tina Cipollari ("Basta, non ce la faccio più, veramente...").

Maria De Filippi ha informato Gemma che Paolo sta frequentando altre due donne, Sabina e Maria.

Gemma ci è rimasta molto male ("Prima che entrino, Paolo dovrebbe parlarmi..."). Paolo ha sostanzialmente ribadito quanto detto in precedenza ("Siamo completamente incompatibili"). Paolo ha anche accusato Gemma di essere una bugiarda ("Non ti ho raccontato nulla di me e della mia famiglia...").

Tina Cipollari, come già accaduto nelle edizioni scorse, ha chiamato il dottore...

Paolo ha anche accusato Gemma di essere un "disco rotto" e Gemma ha accusato nuovamente il colpo ("Hai solo trovato un escamotage per uscirne bene. Va bene così, non c'è altro da dire...").

Gianni Sperti ha sottolineato l'eccessiva freddezza di Paolo. Anche Armando ha difeso Gemma ("È stata presa in giro").

Cliccando sulla foto, c'è il video.