Grande Fratello VIP 5, rissa fra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini (...ma è uno scherzo)

Di Marco Salaris mercoledì 7 ottobre 2020

I due concorrenti inscenano una falsa lite in casa e gli inquilini ci cascano!

Nella serata di ieri Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono divertiti a prendere in giro gli inquilini della casa inscenando una rissa che se non fosse stato solo un gioco, ci cascherebbe chiunque. I due concorrenti da subito hanno trovato un'ottima sintonia e tra di loro basta quasi uno sguardo per intuire il loro pensiero, così hanno pensato di metter su uno scherzo in poche parole tra di loro.

L'influencer e il commentatore sportivo si trovavano in cucina, iniziano a battibeccare Tommaso: "Una volta che non avevo un problema! Io sono buono e bravo ma mi rompo il ca**o! e non hai nulla da dire con quella faccia di ca**o" Oppini: "Se io mi alzo da questa sedia vengo lì". Il resto degli inquilini sentono le urla, si allarmano e accorrono cercando di capire il perché di tutto, rimangono increduli.



Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci vedendo Francesco partire verso Zorzi provono a fermarlo ignari della recita ancora in atto, pure Enock si precipita per evitare la rissa, ma quando i due esplodono in una risata tutti scoprono che la lite era solo uno scherzo.

Le reazioni incredule dei loro compagni lasciano lo spazio ai "vaffa" per lo spavento e il tutto si conclude con una sana risata. Quando si dice che il passaggio dalla realtà alla finzione è breve...