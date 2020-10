Tommaso Zorzi contro Pierluigi Diaco: l'imitazione diventa virale

Di Claudia Cabrini mercoledì 7 ottobre 2020

Tommaso Zorzi non la smette di far divertire in Casa. Soltanto qualche ora fa ha imitato Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli, senza tuttavia risparmiarsi da qualche attacco...

Non cessano le frecciatine di Tommaso Zorzi contro chiunque gli passi a tiro, imitazioni comprese. Soltanto poche ore fa nella Casa del Grande Fratello Vip è toccato al conduttore Pierluigi Diaco, che da Zorzi è da prima stato attaccato e poi imitato, diventando virale sul web.

"Pierluigi Diaco è di un'antipatia assurda" ha iniziato Tommaso Zorzi nel salotto di Casa, per poi proseguire: "Tratta male tutti gli ospiti e lascia nell'imbarazzo tutti gli opinionisti". Ma lo show è proseguito con l'imitazione di Katia Ricciarelli, imitata da Tommaso Zorzi come se fosse rimasta a bocca aperta. Zorzi ha poi ricordato il momento in cui Diaco ha maltrattato in diretta televisiva Corinne Clery dandole della bugiarda, così come fatto con Monica Setta alla quale bruscamente chiese: "Ma vuoi condurre tu?". Come reagirà il conduttore ora?