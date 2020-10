Grande Fratello VIP 5, proposta di matrimonio per Myriam Catania

Di Marco Salaris mercoledì 7 ottobre 2020

Il suo fidanzato urla a gran voce fuori dalla casa e la concorrente gli risponde "sì!".

Sorpresa indimenticabile per Myriam Catania nel pomeriggio di ieri. L'attrice concorrente del Grande Fratello VIP ha ricevuto una proposta di matrimonio dall'esterno della casa da parte del suo fidanzato Quentin Kammerman. L'uomo per più volte si è appostato a pochi passi dall'abitazione urlando a gran voce per la sua donna, ma sembra che nessuno sia mai riuscito a sentirlo.

Stavolta invece sembra che la missione sia andata a buon fine, 'sembra' perché le telecamere della diretta non hanno ripreso il momento, ma si è potuta ascoltare la voce di Myriam che urlava emozionata "sì!". Della proposta è giunta notizia tramite i tweet che si sono moltiplicati nei momenti in cui la regia non inquadrava la concorrente.

Quentin giorni fa aveva già dato i primi segnali di presenza esprimendo la sua vicinanza tramite social con queste parole:



Myriam, Amore mio, se solo potessi sentirmi. Certo che ti voglio qui vicino a me, a noi. Ascolta, quando uno pensa di rinunciare deve sempre pensare al motivo per cui ha iniziato. non lasciare mai che nessuno spenga le tue scintille. Brilla. Balla!

Ora che la risposta tanto attesa è arrivata, non possiamo fare altro che aspettare di vedere Myriam con il vestito da sposa, no?