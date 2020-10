Gabriel Garko: il nuovo fidanzato si chiama Gaetano

Di Claudia Cabrini mercoledì 7 ottobre 2020

Gabriel Garko può finalmente uscire allo scoperto e vivere in libertà il suo nuovo amore. Ecco chi è il suo nuovo fidanzato.

Ora Gabriel Garko è finalmente libero. Dopo il coming-out avvenuto velatamente all'interno della Casa del Grande Fratello Vip prima, e la lunga toccante intervista rilasciata dall'attore al programma televisivo Verissimo poi, ora anche Gabriel è libero di vivere la sua sessualità in libertà e serenità, come mai prima d'ora. Ed anche per questo è sempre del settimanale Chi l'esclusiva su Gabriel e la sua prima uscita pubblica con il suo attuale fidanzato, lo stesso che raccontava a Silvia fosse una persona che stava frequentando da qualche tempo e col quale si stava trovando davvero molto bene.

E così dopo aver scoperto che per ben 11 anni Gabriel Garko sia stato fidanzato con Riccardo, ora scopriamo che Gabriel sia impegnato con un nuovo ragazzo di 23 anni, impiegato all'aeroporto di Milano Malpensa: Gaetano. Come rivelato da Chi, Gabriel e Gaetano avrebbero organizzato un'uscita a 4 in compagnia di Eva Grimaldi ed Imma Battaglia, vicino alle quali pare che l'attore si sia anche trasferito di recente, andando così ad abitare nel loro stesso residence per star loro più vicino.