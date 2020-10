Grande Fratello Vip 5, lite continua tra Tommaso Zorzi e Adua del Vesco: "Ti querelo!"

Di Marco Salaris martedì 6 ottobre 2020

Nuovo scontro tra i due concorrenti che provano a cercare una risoluzione al problema ed invece si ritrovano a litigare.

I rapporti tra Adua del Vesco e Tommaso Zorzi si riducono all'osso, anzi, son proprio ai ferri corti! Ricordiamo innanzitutto che Tommaso Zorzi venerdì 2 ottobre durante il momento delle nomination ha rivelato che Adua del Vesco gli avrebbe riferito che Massimiliano Morra sarebbe omosessuale. La rivelazione dell'attrice sarebbe avvenuta prima dell'inizio dell'avventura nella casa e più precisamente nell'albergo dove i due concorrenti si sarebbero incontrati segretamente, prima del loro ingresso.

Adua del Vesco ha inizialmente negato di essersi vista con Tommaso, salvo poi ritrattare la questione : "Mi hai bussato alla porta e ti ho dato una maschera per il viso e del balsamo". Dopo la puntata di ieri Tommaso ed Adua hanno continuato ad attaccarsi a vicenda, l'influencer ha cercato il confronto mentre l'attrice ha provato a schivarlo allontanandolo.

Ma si sa, la casa è piccola e le questioni riaffiorano come nulla, dunque Tommaso dopo aver girato agli autori la chat che i due si sono scambiati - confermando di fatto che l'incontro in albergo c'è stato - è tornato dalla del Vesco: "Tu ora dici che ci siamo visti in albergo, ieri in puntata hai negato e mi hai detto che ero un bugiardo". Adua conferma che in realtà quella era una bugia ma tiene a fare una precisazione:



Non è vero che ti ho parlato di Massimiliano, ti ho solo dato la crema. Sei un bugiardo nel dirlo perché sai che non è vero niente. Ti ho solo detto di essere un po’ preoccupata perché entrando sapevo che mi sarei imbattuta in Max con cui non scorreva buon sangue, ma non ti ho mai detto quello che tu mi hai accusato di aver detto.

Tommaso non ci sta, dunque inasprisce la sua rabbia contro l'inquilina:



Hai già detto una bugia, quindi se ne dici una, ne dici due, ne dici tre… Di conseguenza perdi di credibilità. Ora esce fuori la chat che dimostra che hai detto un’ennesima bugia. Sei una bugiarda patologica. Mi dici che mi sono inventato quella cosa? Allora querelami! Querelami!

Adua perde la pazienza e presa dal nervoso sbotta: "Ti sei inventato sì, ti querelo! Ti querelo!". Si prospettano ancora lunghe giornate di tensioni in casa.

(QUI il video)