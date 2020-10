Grande Fratello VIP 5, Franceska Pepe: "Non riuscivo più a stare in quella gabbia di pazzi..." (VIDEO)

Di Marco Salaris martedì 6 ottobre 2020

Le prime parole della modella, ultima eliminata dalla casa nella settima puntata.

Franceska Pepe è ufficialmente fuori dalla casa. Nel settimo appuntamento del Grande Fratello VIP andato in onda ieri sera, 5 ottobre, il televoto ha deciso che Adua del Vesco sia la più meritevole a rimanere per una manciata di voti a discapito della modella che, invece, è tornata a casa. Franceska si è risvegliata stamani e non attorniata dalle telecamere, ha ripreso in mano i suoi social ed ha postato un video in cui condivide la sua felicità per essere tornata 'libera':



Evviva! Sono libera! (Urla, ndr) Finalmente! Non ce la facevo più a stare in mezzo a stare in quella gabbia di pazzi. Vi giuro! Non potete capire che bella la libertà. Respirare aria fresca in mezzo alla natura. Non potevo più stare li dentro. Era troppo frustrante per me.

E indirizza immediatamente delle frecciate belle chiare ai nemici della casa:



La falsità e la cattiveria delle persone non fanno per me. Io non riesco a fingere, non riesco a dire ca**ate e a leccare i cu*i, mangiare la me*da solo per andare avanti! Scusate ma io devo dire quello che penso! La cosa più bella del mondo è essere fuori da quella gabbia di pazzi.

La Pepe ringrazia chi l'ha sostenuta lungo le 3 settimane di permanenza nella casa: "e anche a quelli che mi stanno scrivendo messaggi d'amore". Poco dopo torna a postare altre stories: "Purtroppo queste settimane di GF mi hanno risucchiato dunque devo rimettermi a mangiare perché non ho mangiato tanto quindi mi riprenderò".