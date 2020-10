Grande Fratello Vip, puntata daytime 5 ottobre 2020: anticipazioni

Di Massimo Galanto lunedì 5 ottobre 2020

Ecco cosa verrà mostrato nel daytime di lunedì 5 ottobre 2020 del Grande Fratello Vip

Oggi, intorno alle ore 16.10, torna su Canale 5 l'appuntamento con il daytime del Grande Fratello Vip 2020. Nella puntata odierna rivedremo quanto successo nella lunga diretta di venerdì scorso (con la squalifica, per bestemmia, di Denis Dosio), scoprendo i commenti a caldo in confessionale dei protagonisti, ma scopriremo anche come i concorrenti si stanno preparando al live di stasera, in programma alle ore 21.35 con la conduzione di Alfonso Signorini.

Ricordiamo che i concorrenti attualmente presenti nella casa di Cinecittà sono Dayane Mello, Enock Barwuah, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra, Matilde Brandi, Myriam Catania, Patrizia De Blanck (a rischio eliminazione per il termine omofobo utilizzato nelle scorse ore?), Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Adua Del Vesco, Andrea Zelletta, Franceska Pepe e Tommaso Zorzi. In nomination sono in quattro: Franceska Pepe, Adua Del Vesco, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi.