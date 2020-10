Pierpaolo Pretelli: "Non ho conosciuto la Gregoraci ma Elisabetta. A me lei piace dentro" (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 2 ottobre 2020

Le verità di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sul loro rapporto all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5

Prove tecniche di innamoramento per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che, nel corso della sesta puntata del 'Grande Fratello Vip', hanno avuto modo di chiarire le proprie posizioni sulla conoscenza all'interno della casa dei Cinecittà (Qui, il video). La showgirl calabrese ha smentito di aver detto all'ex velino di 'Striscia La Notizia' la frase: 'Voglio fare l'amore con te' (Qui, il video):

Gregoraci: "Non è vero. Non te l'ho mai detto. Se sono frenata c'è un motivo. Evidentemente non me la sento. Era tutto così bello. Rovini un po' le cose. (a Signorini) Abbiamo molta complicità, andiamo molto d'accordo. Siamo molti belli assieme. E' tutto stupendo, molto bello. Ho detto a lui che deve stare più tranquillo".

Pretelli: "Ho capito male. Ero euforico... Non ho conosciuto la Gregoraci ma Elisabetta è molto semplice, umile, empatica. A me lei piace dentro".

Rivedersi, con il senno di poi... può portare a qualche incomprensione. #GFVIP pic.twitter.com/szszTYrBCr — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 2, 2020

La gieffina, in Mistery Room, è tornata a parlare della fine del matrimonio con Flavio Briatore:

"E' un uomo straordinario, gli voglio un bene immenso. Mi sono sentita sola. Ci sono stati momenti delicati in cui volevo che fosse accanto a me. Il giorno del funerale di mia mamma".

Ha, poi, risposto alle dichiarazioni al veleno dell'ex marito rilasciate, pochi giorni fa, a 'Il Fatto Quotidiano" (Qui, il video):

"Io, che ho sempre lavorato anche quando ero la signora Briatore. Quando lui si arrabbiava, ostacolandomi nel lavoro, sono sempre andata dritta per la mia strada. Mi dispiace che abbia detto queste cose sul mio conto. Gli voglio un gran bene. Certe cose debbano restare affari nostri. Io non mi vergogno ad andare a tagliare i nastri o fare questa esperienza con dei ragazzi straordinari. Voglio farlo bene. Che sia il Grande Fratello o qualche altro tipo di programma".

Rientrata in salone, la Gregoraci ha ricevuto l'appoggio degli altri compagni d'avventura (Qui, il video):

De Blanck: "E' stato uno str#nzo. Sta rosicando. Quella che ci fa la figura bella".

Gregoraci: "Adesso basta... per tre anni mi sono comportata da signora. Sono dispiaciuta nel leggere queste affermazioni. Dice che vuole proteggere il figlio. Ma con queste dichiarazioni non lo fa. Signori si nasce ma non si diventa".

Elisabetta ha la possibilità di leggere alcuni pezzi dell'intervista che l'ex marito Flavio Briatore ha concesso a Il Fatto Quotidiano. #GFVIP pic.twitter.com/XNxWiuY0Bb — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 2, 2020

Un amore ingombrante ma importante. Che ti cambia la vita, totalmente. Elisabetta in Casa ha parlato spesso della sua storia d'amore con Flavio Briatore. #GFVIP pic.twitter.com/1bqk0g9j2h — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 2, 2020

