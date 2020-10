Uomini e donne, Paolo lascia il programma per problemi di salute? "Forse ho un tumore"

Di Ivan Buratti venerdì 2 ottobre 2020

Il corteggiatore di Gemma Galgani, dopo aver chiuso con la dama, rivela una notizia choc

Una notizia ha lasciato di sasso i telespettatori di Uomini e donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nella puntata andata in onda venerdì 2 ottobre 2020, infatti, un cavaliere ha annunciato che potrebbe lasciare la trasmissione per cause che non dipendono da lui. Problemi di salute, gravi problemi di salute, che gli impedirebbero di proseguire con le registrazioni. Parliamo di Paolo, che nel corso dell'appuntamento ha deciso di tagliare i ponti con Gemma Galgani, per cui si era presentato in studio.

Entrato in studio, Paolo ha annunciato la notizia al pubblico e alla dama torinese, rispondendo alle critiche:



Sono teatrale? Oggi già sono nervoso. Ho ricevuto una telefonata da mio medico, non so neanche se resto o se vado via per sempre da qui. Ho un tumore, non lo so.

Nonostante la triste notizia, che non ha evitato tuttavia le critiche per il comportamento che ha manifestato nelle ultime settimane nel programma, una donna si è presentata per conoscerlo. Paolo ha deciso di farla entrare e, dopo la presentazione, di procedere con la conoscenza. Alle parole dell'uomo, Gemma ha replicato duramente:



Meno male che stavi male. Meno male che eri moribondo, non stavi male? Non si scherza con queste cose. La verità è che tu sei venuto qua per me, hai capito che non ti piacevo abbastanza e ora stai addossando a me tutte le colpe.

Ennesimo buco nell'acqua per Gemma, questa volta in una cornice tragicomica. Riuscirà prima o poi a trovare l'uomo della sua vita?