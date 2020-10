Gianluigi Tumoletti, chi è l'ex fidanzato di Franceska Pepe

Di Marco Salaris venerdì 2 ottobre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Gianluigi Tumoletti

Gianluigi Tumoletti è nato nel 1993, ha 27 anni. E' un manager di ristoranti e locali. Ha un profilo Instagram (@gianluigi93) seguito da oltre 9.200 followers e due profili su Facebook (Gianluigi Tumoletti e Gianluigi Tumoletti-bis). E' appassionato di calcio.

E' l'ex fidanzato di Franceska Pepe, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello VIP.

La loro storia è durata poco più di due anni come da lui affermato in un'intervista a Novella 2000 ed avrebbe avuto degli straschici anche a pochi giorni dall'entrata nella casa della modella: "Eravamo persi l’uno dell’altra. Una storia da favola. Oggi abbiamo ancora un bellissimo rapporto, pur non stando più insieme".

La relazione sarebbe nata nel 2013 ma si sarebbe conclusa a causa dei impegni dei due: "Mi colpiva la spensieratezza, la vivacità e la sua voglia di emergere. La vedevo molto simile a me, e per questo ci siamo innamorati". Gianluigi aggiunge che lei avrebbe confessato che fino adora lui sarebbe l'unico ragazzo che ha amato realmente.

Franceska più volte è stata attaccata all'interno della casa per i suoi atteggiamenti, Gianluigi la difende:



Non è stata compresa dal resto del cast. È una ragazza particolare, come si definisce spesso lei ironicamente: un po’ svalvolata, ma appena si ambienterà noterete un cambiamento radicale nella sua personalità.