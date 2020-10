GFVIP, Adua lo ammette: "Anche Massimiliano Morra è gay" (video)

Di Claudia Cabrini venerdì 2 ottobre 2020

Anche Massimiliano Morra sarebbe gay, e le sue fidanzate presenti e passate sarebbero una copertura. A dirlo chiaramente è la sua (finta?) ex Adua del Vesco.

Matilde ripete più volte:

"Ora capisco perché non potevi parlare". "A Dayane lo puoi dire", "patto di sangue sui nostri figli". Dayane chiede chiaramente "e la fidanzata?" e Adua "Non mi far dire cose".



Domani DELIRIO. #GFVIP

Nuova bomba al Grande Fratello Vip dopo il coming-out velato di Gabriel Garko della settimana scorsa. Come già in molti sospettavano, anche Massimiliano Morra secondo quanto rivelato da Adua del Vesco sarebbe gay, e avrebbe continuato a nascondere la sua omosessualità fino ad oggi inventando relazioni fittizie con donzelle dello spettacolo per copertura.

I primi sospetti erano sorti ai fan della coppia Morra - Del Vesco già qualche giorno fa, quando l'attore si era detto confuso circa la durata della sua relazione con l'attrice anche ex (per finta) di Garko. Massimiliano Morra, infatti, aveva dapprima sostenuto di essere stato fidanzato con Adua per più di due anni, poi per un anno e mezzo. Molte le perplessità anche a proposito della sua (nuovamente, finta?) fidanzata entrata in Casa la settimana scorsa, giovane che anche Lory del Santo a più riprese aveva sostenuto recitasse e pure male.

Ora anche il coming-out non voluto da Morra, tuttavia, sarebbe divenuto ufficiale, e per colpa di Adua del Vesco, che confidandosi con Dayane Mello e con Matilde Brandi poi avrebbe spiegato di essere molto delusa circa i comportamenti di un'altra persona in casa (Massimiliano), che starebbe continuando a mentire sulla sua vita privata. L'ammissione diventa poi ufficiale quando Adua aggiunge:



"Anche Massimiliano Morra è gay".

E quando con faccia stupita Dayane le chiede: "E quella ragazza?" riferendosi alla fidanzata di Massimiliano entrata in casa nel corso della scorsa puntata, Adua conclude con un sonoro: "Non mi fare dire cose...". Insomma, un vero e proprio coming-out non voluto, e lo sottolineiamo, da parte dello stesso Massimiliano. Un coming-out subito da un'Adua poco rispettosa dei sentimenti altrui, e due compagne di scorribande che volentieri la ascoltano e le promettono "sui loro figli" di non dire niente a nessuno. Peccato che si siano dimenticate di essere all'interno di un Reality, e di essere ascoltate e riprese 24 ore su 24.