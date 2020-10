Uomini e Donne, anticipazioni oggi, puntata 2 ottobre 2020

Di Ivan Buratti venerdì 2 ottobre 2020

Uomini e Donne, anticipazioni, diretta, puntata oggi, 2 ottobre 2020

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14.45 su Canale 5. Scopriamo le anticipazioni della puntata di oggi, 2 ottobre 2020. Che cosa accadrà nell'appuntamento che chiude la settimana di Uomini e Donne?

Senza dubbio dobbiamo aspettarci nuovi capitoli delle storie di Gemma Galgani, fresca di conoscenze con Franco, il nuovo corteggiatore che l'ha raggiunta al centro dello studio con Francesco, presto scartato. Ecco le parole con cui il 56enne Franco ha conquistato l'interesse della dama torinese:



Prima della pandemia pesavo 96 kg, poi durante la quarantena, essendo un operaio in cassa integrazione, sono dimagrito 26 kg per te. Non mangiavo più e mi sono innamorato di te. Quando scrivo sul telefono Gemma, viene fuori un diamante.

Uomini e Donne: dove vederlo

La puntata di Uomini e Donne va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14-45. La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv. Altri video riguardanti Uomini e Donne sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.



Uomini e Donne: Second Screen

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne. Uomini e Donne è presente anche sul sito di Witty Tv. Su Facebook, la pagina ufficiale è Uomini e Donne. Su Twitter, invece, l'account ufficiale del programma è @uominiedonne. La puntata si può commentare in diretta con l'hashtag #uominiedonne. Uomini e Donne è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.