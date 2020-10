Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi contro Loredana Fiorentino (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 1 ottobre 2020

Tommaso Zorzi attacca Loredana Fiorentino nella casa del Grande Fratello Vip 5

Nel corso dell'ultima puntata di 'Pomeriggio 5', in onda, stasera, 1 ottobre 2020, sono state mostrate le immagini inedite di Tommaso Zorzi che ha attaccato duramente Loredana Fiorentino, mamma di Luigi Mario Favoloso, famosa per le sue sfilate a 'Live non è la d'Urso' sulle note di 'Rapide' di Mahmood. Ecco le parole del giovane influencer all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip 5' (Qui, il video):

"Questa è una che non sa mettere insieme una parola con l'altra. E' un'ignorantona. Ma è proprio tremenda. Io se avessi una mamma così ti giuro prima cosa che faccio è buttare il televisore perché non vorrei mai che per sbaglio la accendo e la vedo. Ho voluto vedere cosa faceva su Instagram questa... è una pazza... dice: 'Perché io sono unica ed inimitabile'... hashtag per fortuna unica. Io sono la unica ed inimitabile... sono la sola Loredana Favoloso. Non si fa chiamare nemmeno Favoloso, si fa chiamare con il suo nome. Va a scrocco nei posti di basso borgo, a scroccare le pieghe, a fare tipo le ospitate nei bar".

La Favolosa replicherà, su Instagram, alle dichiarazioni choc del gieffino?!